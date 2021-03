Der Oberösterreicher kehrte nach einem Kreuzbandriss zunächst für Rapid II in der 2. Liga auf das Feld zurück, musste vorsichtshalber früh vom Platz

Wien – Das Comeback des lange verletzten Rapid-Spielers Philipp Schobesberger hat am Samstag denkbar unglücklich geendet. Der Oberösterreicher, der nach 16-monatiger Zwangspause infolge eines Kreuzbandrisses seinen ersten Auftritt für Rapid II in der zweiten Fußballliga bestritt, musste beim 0:1 (0:1) gegen den FAC bereits in der 18. Minute ausgewechselt werden. Es habe sich um "eine reine Vorsichtsmaßnahme" wegen "muskulärer Probleme" im Oberschenkel gehandelt, teilte Rapid mit.

Schobesberger hatte sich im November 2019 im Training einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem um seine Rückkehr gekämpft. Davor war er schon einmal wegen einer Knieverletzung – zwischen August 2016 und August 2017 – längere Zeit außer Gefecht gewesen. Und am Beginn der Saison 2018/19 hatte er wegen einer Hüftverletzung monatelang zuschauen müssen.

Der FAC machte dank des Treffers des Ex-Rapidlers Elias Felber (23.) mit dem Erfolg über den Tabellenletzten einen Sprung auf Platz elf, vier Punkte vor der Abstiegszone. Im zweiten Samstagsspiel feierte Amstetten nach einem Tor von Dino Kovacec (58.) bei Dornbirn einen 1:0-(0:0)-Erfolg und verbesserte sich vorerst auf Rang sechs. (APA, 13.3.2021)