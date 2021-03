Hauser leistete sich zwei Schießfehler in der Verfolgung. Foto: AFP

Nove Mesto – Biathletin Lisa Hauser hat am Samstag in der Weltcup-Verfolgung von Nove Mesto vom 13. Startplatz aus mit zwei Strafrunden Rang sieben belegt. Den Sieg sicherte sich zum bereits zwölften Mal in diesem Winter die Norwegerin Tiril Eckhoff, die in Tschechien auch schon den Sprint für sich entschieden hatte. Damit wird Eckhoff mit großer Wahrscheinlichkeit den Gesamtweltcup gewinnen, drei Rennen stehen noch aus, allerdings gibt es vier Streichergebnisse zu berücksichtigen.

Eckhoff gewann mit einem Fehlschuss überlegen vor der Weißrussin Dschinara Alimbekawa und der Deutschen Franziska Preuß. Vizeweltmeisterin Hauser fehlten etwas mehr als 20 Sekunden auf die Podestplätze. Dunja Zdouc und Julia Schwaiger auf den Rängen 13 und 14 sorgten für ein hervorragendes ÖSV-Teamergebnis. Zdouc machte vom 41. Platz ohne Fehlschuss einen großen Sprung nach vorne. Schwaiger büßte mit zwei Strafrunden fünf Positionen ein.

Das Gefühl stimmt

Im Männer-Rennen erreichte Simon Eder von Startplatz elf aus mit drei Strafrunden Rang 15. Der Salzburger hatte am Samstag 1:47 Minuten Rückstand auf den neuerlich siegreichen Franzosen Quentin Fillon Maillet. Der Sprintgewinner feierte acht Sekunden vor dem von Position neun gestarteten Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö seinen dritten Saisonerfolg.

Eder verpasste die Top-Ten. Foto: AFP

Das Topduo hatte in einem Rennen mit insgesamt vielen Schießfehlern zweimal daneben geschossen. Dritter wurde mit Emilien Jacquelin ebenfalls ein Franzose. Der Weltmeister musste eine Strafrunde drehen, Eder deren drei. "Natürlich ist es ein wenig schade, dass sich kein Top-Ten-Resultat ausgegangen ist, aber das Gefühl für die nächsten Rennen stimmt auf jeden Fall", meinte der Salzburger Routinier. Felix Leitner, der zweite Österreicher im 60er-Feld, landete nach zwei Extraschleifen an der 37. Stelle.

Am Sonntag stehen die Single- und Mixedstaffelbewerbe auf dem Programm. Kommende Woche folgt noch das Saisonfinale in Östersund. (13.3.2021)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Samstag in Nove Mesto:

Frauen, Verfolgung (10 km):

1. Tiril Eckhoff (NOR) 27:13,6 Min. (1 Schießfehler=Strafrunden)

2. Dschinara Alimbekawa (BLR) +34,6 (0)

3. Franziska Preuß (GER) +40,2 (2)

4. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +41,6 (1)

5. Dorothea Wierer (ITA) +46,0 (2)

6. Marketa Davidova (CZE) +52,6 (1)

7. Lisa Hauser (AUT) +1:01,8 Min. (2).

Weiter: 13. Dunja Zdouc +1:41,8 (0)

14. Julia Schwaiger +1:42,1 (2)

Weltcup-Gesamtwertung nach 23 von 26 Rennen:

1. Eckhoff 1.043 Punkte

2. Röiseland 903

3. Hanna Öberg (SWE) 824.

Weiter: 6. Hauser 746

22. Zdouc 318

30. Schwaiger 240

Männer, Verfolgung (12,5 km):

1. Quentin Fillon Maillet (FRA) 28:46,7 Min. (2)

2. Johannes Thingnes Bö (NOR) +8,0 Sek. (2)

3. Emilien Jacquelin (FRA) +14,6 (1)

4. Sturla Holm Laegreid (NOR) +18,1 (2)

5. Lukas Hofer (ITA) +23,4 (2)

6. Tarjei Bö (NOR) +25,8 (2).

Weiter: 15. Simon Eder +1:47,0 Min. (3)

37. Felix Leitner +3:25,7 (2).

Weltcup-Gesamtwertung nach 23 von 26 Rennen:

1. J. Bö 1.011 Punkte

2. Laegreid 986

3. Fillon Maillet 872.

Weiter: 14. Eder 543

25. Leitner 253

30. David Komatz 212

40. Julian Eberhard (alle AUT) 116