Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht

[Inland] Hält die Kolaition auch noch den Impfstreit aus?

[Panorama] Finanzministerium hat Kaufverträge für Impfstoffmengen genehmigt

[Gesundheit] Wie lange dauert es noch?

Umstrittene Ages: Neigen die Viren-Überwacher zur Verharmlosung?

Beraterin: "Hohes Arbeitspensum allein führt nicht zu Burnout"

[Wirtschaft] Hygiene Austria: Wie aus einem Zufallsfund ein Maskenskandal wurde

[Geld] Nach der Scheidung geraten Frauen oft in finanzielle Schieflage

[Etat] Böhmermann holt zum Rundumschlag gegen Ischgl aus

Deutsche Bild-Zeitung stellt Chefredakteur Julian Reichelt befristet frei

[Deutschland] Warum die Braunkohle auch nach dem Kohleausstieg deutsche Dörfer bedroht

[Sport] Liensberger holt ersten Weltcupsieg im Åre-Slalom

[Wetter] Störungseinfluss bestimmt das Wetter in Österreich. Damit dominieren in den meisten Landesteilen dichte Wolken aus denen es bei einer Schneefallgrenze zwischen 600 und 900m Seehöhe zeitweise regnet oder schneit. Der meiste Niederschlag wird jedoch für die Alpensüdseite erwartet. Sonnenschein gibt es insgesamt nur wenig. Öfters zeigt sich die Sonne nachmittags in Ober- und Niederösterreich. Bis 11 Grad.

[Zum Tag] Der heutige Tag wird als der Pi-Tag begangen, da die angloamerikanische Schreibweise seines Datums 3/14 die bekanntesten und ersten drei Ziffern der Kreiszahl Pi darstellt.