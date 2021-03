Basel – Louis Schaub hat am Samstag in der Schweizer Fußball-Meisterschaft seinen österreichischen Landsmann Heinz Lindner bezwungen, am Ende jubelte aber der Torhüter. Basel besiegte am Samstag den FC Luzern mit 4:1 (1:0) und übernahm wieder Platz zwei in der Tabelle. Schaub traf in der 55. Minute mit seinem sechsten Saisontor zum 1:1-Ausgleich.

Rund 3.500 Fans des FC Basel haben vor dem Stadion gegen den Vereinsbesitzer Bernhard Burgener demonstriert. Anlass sind angebliche Pläne Burgeners, Klubanteile an die britische Investmentfirma Centricus verkaufen zu wollen.

Die Demonstration vor dem Stadion St. Jakob-Park war von der Polizei bewilligt worden. Immer wieder wurden Pyros und Böller gezündet. Die Polizei hielt sich zurück.

Bereits am 1. März hatten sich rund 800 Fans in der Basler Innenstadt zu einem spontanen Protestmarsch gegen die Geschäftsführung versammelt. Grund war die Nachricht der Beurlaubung von Kapitän Valentin Stocker gewesen. Stocker war am Donnerstag wieder ins Training zurückgekehrt. (APA, 13.3.2021)