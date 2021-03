Fans von Zenit. Foto: imago images/Russian Look

St. Petersburg – Fußball-Fans des russischen Spitzenclubs Zenit St. Petersburg haben vor dem Ligaspiel gegen Achmat Grosny am Samstag auf freiwilliger Basis eine Coronaimpfung erhalten. Beim Eintritt in die Gazprom Arena konnten die Besucher entscheiden, ob sie sich gratis mit Sputnik V impfen lassen.

Das Service war laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters zwei Stunden vor und nach dem Spiel gültig. Zenit will es bei Heimspielen bis Saisonende anbieten. Zenit gewann das Spiel am Samstag durch vier Treffer in der zweiten Halbzeit mit 4:0.

Die Partie durften einige Tausend Fans besuchen, das Heimstadion von Zenit fasst 68.000 Zuschauer. Eine volle Stadionauslastung ist in Russland aufgrund der Corona-Pandemie verboten. In Russland sind die Menschen Umfragen zufolge skeptisch gegenüber dem im Inland hergestellten Impfstoff. Laut Regierungsangaben von vergangener Woche haben erst fünf der 144 Millionen Russen eine Erstimpfung erhalten. (APA, 13.3.2021)