Zur Todesursache des ehemaligen Boxers Marvin Hagler ist bisher nichts bekannt. Foto: imago/ZUMA Press

Concord (New Hampshire) – Der US-amerikanische Boxer "Marvelous" Marvin Hagler ist am Samstag im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Kay Hagler bestätigte am Samstag auf Facebook den überraschenden Tod des legendären Mittelgewichts-Champions im Haus seiner Familie in New Hampshire. Details zur Todesursache wurden weder dort noch in Berichten von US-Medien zu Haglers Tod genannt.

Hagler war von 1980 bis 1987 ungeschlagener Mittelgewichts-Weltmeister und gilt in dieser Gewichtsklasse als einer der besten aller Zeiten. Er gewann 62 seiner 67 Profikämpfe – 52 durch K. o. – und verlor nur drei davon. Legendär sind die ersten drei Minuten seines Kampfes gegen Thomas Hearns im April 1985. Hagler gewann denn als "The War" bekannten Kampf durch technisches K. o. Zwei Jahre später endete Haglers Karriere mit einem nur knapp – und umstritten – nach Punkten verlorenen Fight gegen Sugar Ray Leonard. (APA, 14.3.2021)