Foto: APA/Scheriau

Innsbruck – Wacker Innsbruck hat in der 2. Fußball-Liga die erste Niederlage im Frühjahr kassiert. Die auf den Aufstieg hoffenden Tiroler mussten sich am Sonntag dem FC Liefering zu Hause mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Wacker fiel nach der dritten sieglosen Partie in Folge damit auf Rang sieben zurück. Das entscheidende Tor der nicht aufstiegsberechtigten Salzburger "Jungbullen" erzielte Benjamin Sesko in der 71. Minute per Kopf.

Der Sieg war verdient, nachdem Liefering schon in der ersten halben Stunde durch Luka Reischl und Sesko zweimal Metall traf. Der zur Pause eingewechselte Ronivaldo ließ für Wacker dann eine gute Möglichkeit liegen, ehe Sesko kurz nach Lieferings drittem Stangenschuss durch Daouda Guindo doch noch zuschlug. Die Salzburger sind nach 18 Runden nun Zweiter. Für Wacker geht es kommenden Sonntag auswärts bei Austria Lustenau weiter. Die Innsbrucker sind dann mehr denn je auf drei Zähler angewiesen. (APA, 14.3.2021)