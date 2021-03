Bundespräsident bittet die Bevölkerung in einer TV-Ansprache um weiteren Zusammenhalt. Er gedenkt den Corona-Toten und blickt optimistisch in die Zukunft

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünscht sich, "dass wir diese Krise zwar so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber dass wir sie nicht vergessen". Foto: AP Photo/Ronald Zak

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Sonntagabend in einer Fernsehansprache (19:48 Uhr auf ORF2) der Corona-Toten gedenken und an die Bevölkerung appellieren, auch nach einem Jahr Pandemie trotz "Ernüchterung, Grant und Unlust" aufeinander Rücksicht zu nehmen. Er wünsche sich, "dass wir diese Krise zwar so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber dass wir sie nicht vergessen", sagt er laut vorab übermitteltem Redetext.

"Niemand wurde verschont"

Die Pandemie habe allen viel abverlangt: "Ausnahmslos jede und jeder war und ist auf schwere oder besonders schwere Art betroffen. Niemand wurde verschont." Das sei frustrierend, "aber richten wir den Widerwillen bitte nicht gegeneinander", sagt der Bundespräsident: "Gerade in einer Krise zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir alle wollen und sollen uns nach Ende dieser Krise noch in die Augen sehen können. Und ich weiß, in unseren Herzen sind Mitgefühl, Mut und Glauben an das Gute stärker als alles andere."

Van der Bellen dankt allen, "die in dieser ermüdenden Krise immer noch aufeinander Rücksicht nehmen, die immer noch auf das Wohl und die Gesundheit ihrer Mitmenschen achtgeben". Viele hätten geliebte Menschen durch das heimtückische Virus verloren, teils ohne sich persönlich verabschieden zu können. "Es ist wichtig, dass wir alle, auch die, die davon Gott sei Dank nicht direkt betroffen sind, das sehen und füreinander da sind." Den Verstorbenen widmet er in der Ansprache eine Phase der Stille.

Optimistisch, aber nicht vergessen

Für die Zukunft zeigt sich das Staatsoberhaupt optimistisch. "Und wie geht's nun weiter? Nun, so trivial das klingen mag: Jedem Winter folgt ein Frühling. Und der wird bald beginnen." Schon bald werde jede und jeder die Möglichkeit einer Impfung haben, und man werde sich gemeinsam wieder des Lebens freuen können.

"Und dann wünsche ich mir, dass wir diese Krise zwar so schnell wie möglich hinter uns lassen, aber dass wir sie nicht vergessen. Dass wir nicht vergessen, wie zerbrechlich unsere Gemeinschaft ist. Dass wir daraus für die Zukunft lernen. Dass wir wieder aufeinander zugehen. Und uns gemeinsam an die Arbeit machen und dieses Land neu und besser bauen", schließt der Bundespräsident. (APA, 14.3.2021)