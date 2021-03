Eine hoffnungsvolle Geschichte in einer traurigen Zeit: Caris Levert spielt wieder Basketball. Foto: AP/Scuteri

Am Ende einer Reise voller Emotionen wirkte Caris LeVert sichtlich erleichtert und gelöst. "Vor anderthalb oder zwei Monaten wusste ich gar nicht, ob ich überhaupt hier sein würde, schon gar nicht so schnell", sagte der NBA-Profi, nachdem er mit Verzögerung sein Debüt für die Indiana Pacers gegeben hatte.

Was war passiert? LeVert wurde im Januar von den Brooklyn Nets zu den Pacers transferiert, bei dem Medizincheck stellten die Ärzte ein Karzinom in der Niere des Profis fest – und plötzlich ging es um dringliche Fragen der Gesundheit statt um die Jagd auf Körbe. Es folgten Operation und Reha, LeVert biss sich durch und blieb optimistisch.

"Er hat unserem Team einen Energieschub verpasst, sein Charakter ist so großartig", sagte Trainer Nate Bjorkgren: "Er ist eine gute Person. Er war die ganze Zeit über ein toller Teamkollege, deswegen haben wir uns alle umso mehr gefreut, dass er jetzt auch selbst wieder spielen konnte."

LeVert steuerte 13 Punkte, sieben Rebounds und zwei Vorlagen zum 122:111 der Pacers gegen die Phoenix Suns bei und war hinterher "einfach dankbar und glücklich, wieder auf dem Court zu stehen". Seine neuen Teamkollegen seien "tolle Jungs", er könne ihnen "nicht genug danken", meinte der 26-Jährige, der zuletzt am 12. Januar gespielt hatte. Er habe zwar nun "schwere Beine", aber das konnte LeVert nach der Vorgeschichte wohl gut verschmerzen.

Showdown

Zu einer Show von Giannis Antetokounmpo und Russell Westbrook ist unterdessen die NBA-Begegnung zwischen Milwaukee und Washington avanciert. Antetokounmpo schrieb beim 125:119 der Bucks in der US-Hauptstadt am Samstag (Ortszeit) mit 33 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists ebenso ein "Triple double" an wie Westbrook aufseiten der Verlierer. Seine 42 Punkte, 10 Rebounds und 12 Assists waren für die Wizards am Ende zu wenig. Bei Washington fehlte der am Knie verletzte All-Star Bradley Beal.

Die Brooklyn Nets blieben in der Eastern Conference mit einem 100:95-Heimsieg gegen die Detroit Pistons Spitzenreiter Philadelphia auf den Fersen. Für James Harden und Co. war es der 26. Saisonsieg. Im Westen war Leader Utah Jazz spielfrei. (sid, APA, 14.3.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 121:106, Oklahoma City Thunder – New York Knicks 97:119, Brooklyn Nets – Detroit Pistons 100:95, Charlotte Hornets – Toronto Raptors 114:104, Washington Wizards – Milwaukee Bucks 119:125, Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 121:125, Denver Nuggets – Dallas Mavericks 103:116, Phoenix Suns – Indiana Pacers 111:122