In "Amme", dem jüngsten Wiener "Tatort" (Sonntag, ORF 2, 20.15 Uhr), wird anonym in den frühen Morgenstunden der Fund einer Toten in einer trostlosen Wohngegend gemeldet: Jana Gruber ist in ihrem Haus überwältigt und brutal getötet worden. Indizien deuten darauf hin, dass die Frau als Prostituierte arbeitete – und dass sie ein Kind hatte.