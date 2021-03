Schwarzwälder Kirsch in Kurzens Nacken, Topfen-Obers in Blümels Frisur

Fliegende Torten im Ministerrat – Spaß und Entspannung garantiert! Foto: APA/Roland Schlager

Robert Musil beschrieb "Kakanien" als ein Land, in dem die Abneigung gegen den Mitbürger bis zum Gemeinschaftsgefühl gesteigert war. Musil starb 1942 und hat die Zweite Republik nicht gekannt, aber vielleicht darf man seine Einschätzung doch dahingehend erweitern, dass die Abneigung gegen politische Mitbewerber in Österreich heute bis zur Regierungskoalition gesteigert ist. Zwischen Türkis und Grün fliegen jedenfalls die Fetzen, und das nicht zu knapp.

Agressionsabfuhr der Streithähne

Das Unangenehme an diesen Hickhacks und Zwisten ist, dass sie öffentlich ausgetragen werden, zum Verdruss des Staatsbürgers, der es kommoder findet, wenn es konsensual hergeht. Wie schön wäre es also, wenn unsere Streithähne ihre Aggressionsabfuhr intern erledigten. Möglichkeiten gibt es genug: den Encounterstick etwa, einen windelweichen Stab, mit dem man in Psychogruppen gefahrlos aufeinander eindreschen kann.

Schwarzwälder Kirch und Linzertorte

Noch besser: die Tortenschlacht im Ministerrat (Demel und Sacher sind ums Eck). Nach absolviertem wechselseitigen Bewurf können sich alle dran ergötzen, wie die Überreste der Schwarzwälder Kirsch von Kurzens Nacken auf seinen Slim-Fit- Anzug herunterglitschen, Anschober sich die Linzertorte aus den Augenwinkeln wischt und Blümel sich abmüht, die Topfen-Obers aus seiner Frisur zu kletzeln. Spaß und Entspannung garantiert! Bitte unbedingt live im ORF übertragen, damit auch das Volk etwas davon hat. (Christoph Winder, 15.3.2021)