Singt über eifersüchtige Männer, konkurrierende Banden und "Rififi": Magali Noël in Jules Dassins Gangsterfilmklassiker, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Indus Film / Prima Film

19.40 REPORTAGE

Re: Schnitzel 2.0 – Pflanzliche Alternativen erobern Europa Junge Unternehmen fordern, dass pflanzliche Ersatzprodukte wie Erbsenschnitzel, veganer Käse und Zellfleisch genauso in die Supermarktauslage gehören wie tierisches Fleisch. Dabei stoßen sie auf EU-Ebene auf Widerstände. Bis 20.15, Arte

20.15 GANGSTERFILMKLASSIKER

Rififi (Du rififi chez les hommes, F 1954, Jules Dassin) Eine Viererbande plant einen spektakulären Juwelenraub, Gefahr kommt nicht nur von der Polizei, sondern auch von Gaunerrivalen. Berühmt für seine dialogfreie Einbruchsszene, ist Rififi von US-Regisseur Jules Dassin (The Naked City) ein Meilenstein des französischen Film noir und so etwas wie die Großmutter aller Caper-Movies. Bis 22.10, Arte

Original-Trailer zu "Rififi". HD Retro Trailers

20.15 UMWELT

Themenmontag: Garten Es ist wieder so weit: ORF 3 widmet sich, beginnend mit der Doku Selber garteln – lohnt das?, wieder dem Gartenthema. Danach wird um 21.05 die Gartenindustrie – Versprechungen und Wahrheiten beleuchtet, gefolgt um 21.55 von Kochen mit dem Biogärtner Karl Ploberger und um 22.40Der Frühling ist da. Bis 23.30, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Covid-Infektionen – jüngere Erkrankte, schwerere Verläufe. / Impflotterie – Risikopatienten in der Warteschleife. / Ein neues Leben – tun, was glücklich macht und dem Klima hilft. Bis 22.00, ORF 2

22.10 JUGENDDRAMA

Lärm und Wut (De bruit et de fureur, F 1987, Jean-Claude Brisseau) Der 14-jährige Bruno lebt, meist sich selbst überlassen, in einem trostlosen Plattenbau in der Pariser Vorstadt. Die Freundschaft zu einem Nachbarjungen führt ihn immer weiter in eine Welt der Aggression und Gewalt. Für sein ernüchterndes Jugenddrama wurde Jean-Claude Brisseau 1988 in Cannes mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet. Bis 23.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Zwischen Ruhm & Ruin Vorgestellt werden neue Biografien über Queen Elizabeth II und Österreichs letzte Prinzessin Elisabeth Marie Petznek. Danach gibt es um 23.25 ein Wechselspiele-Konzert in St. Corona mit dem Duo BartolomeyBittmann. Bis 0.00, ORF 2

23.20 SCIENCE-FICTION

Aliens – Die Rückkehr (USA 1986, James Cameron) Ripley (Sigourney Weaver), einzige Überlebende der Nostromo, soll den Aliens den Garaus machen. James Cameron rüstete seine gelungene Fortsetzung zu einer militärischen Mission auf, bei der die Frauen das Sagen haben. Bis 2.10, Kabel 1

Original-Trailer zu "Aliens". Cinema 528491

23.45 DOKUMENTARFILM

Röntgenbild einer Familie (Radiograph of a Family, N/IRN/CH 2020, Firouzeh Khosrovani) Die Filmemacherin Firouzeh Khosrovani, Tochter einer strenggläubigen Mutter und eines weltlich-westlich orientierten Vaters, erzählt die von Zerrissenheit geprägte Geschichte ihrer Familie im Iran. Bis 1.05, Arte