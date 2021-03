Das tut richtig weh für Primoz Roglic. Foto: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Paris/Rom – Primoz Roglic hat den sicher scheinenden Sieg bei der Radfernfahrt Paris-Nizza am Schlusstag noch vergeben. Der bisher dominante Slowene verlor auf dem hügeligen Abschnitt von Le Plan-du-Var nach Levens (92,7 km) nach einem Sturz und darauffolgenden Problemen den Anschluss an das Feld mit seinen Rivalen. Dadurch war der Weg frei für Titelverteidiger Maximilian Schachmann.

Der Deutsche hatte vor dem Finale nach drei Etappensiegen von Roglic fast eine Minute Rückstand auf den Slowenen gehabt. Dessen Sturz, der ihm großflächige Abschürfungen an der Hüfte einbrachte, machte aber unverhofft noch eine Wende möglich. Unterstützt von seinen Bora-Teamkollegen um Felix Großschartner gewann Schachmann das World-Tour-Rennen 19 Sekunden vor dem Russen Alexander Wlasow (Astana). Dritter wurde der Spanier Ion Izaguirre (Astana). Roglic, der in der Schlussphase einen weiteren Sturz in höchster Not gerade noch vermied, rutschte noch aus den Top Ten. Die Schlussetappen ging an den Dänen Magnus Cort Nielsen (EF).

Tour de France

Pogacar bei Tirreno-Adriatico vorne

Beim Tirreno-Adriatico gaben Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar eine weitere Galavorstellung. Der Niederländer rettete bei Regenwetter auf Klassiker-Terrain von Castellalto nach Castelfidardo (205 km) nach langer Soloflucht und zwischenzeitlich großem Vorsprung noch einen knappen Vorsprung vor dem heranstürmenden Slowenen ins Ziel. Strade-Bianche-Sieger Van der Poel hatte auch schon die dritte Etappe gewonnen, in der Gesamtwertung spielt er aber keine Rolle.

Die Führung in dieser baute Pogacar, der am Vortag die Königsetappe für sich entschieden hatte, vor dem Etappendritten Wout van Aert deutlich aus. Der Sieger der Tour de France 2020 liegt zwei Tage vor Schluss 1:15 Minuten vor dem Belgier. Der vor dem Wochenende noch in den Top Ten gelegene Niederösterreicher Patrick Konrad ist nicht mehr unter den besten 25 zu finden. Am Sonntag verlor er weitere sechs Positionen. (APA, 14.3.2021)