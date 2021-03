Hier gehts zum Coronavirus-Tagesüberblick

[Inland] Kanzlerattacken gegen Gesundheitsressort: Am Impfstoff entzweit

[Kommentar] Raus aus dem Impfstreit

[Politische Umfragen] Jeder Zweite zweifelt an Meinungsfreiheit in Österreich

[Bundespräsident] Van der Bellen zu einem Jahr Corona-Krise: "Niemand wurde verschont"

[International] EU plant Korrekturen bei Impfstoffverteilung

[Deutschland] Winfried Kretschmann bleibt Baden-Württembergs Ministerpräsident

[Innovationen] Forscher entwickeln Software, die fast jedes Deepfake erkennt

[Kultur] Beyoncé schreibt bei Grammys Geschichte

[Essen&Trinken] Pizza alla Byzantina: Die Teigflade Lahmacun lässt sich auch gut selbst machen

[Wetter] An der Alpennordseite sowie im Norden kommt es wiederholt zu dichter Bewölkung, immer wieder regnet und schneit es bei einer Schneefallgrenze zwischen rund 400 und 900m. Einzelne Graupelschauer sind bis in tiefe Lagen herab möglich. Zunächst noch freundlicher mit sonnigen Phasen ist es im Osten, ehe auch dort die Schauerneigung zunimmt. Generell wetterbegünstigt ist der Süden, wo die Sonne am häufigsten scheinen kann. Der Wind weht oft mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, nur im Süden bleibt es großteils schwach windig. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 11 Grad plus.

[Zum Tag] 44 v. Chr.: Gaius Julius Cäsar wird von einer Gruppe Senatoren um Marcus Iunius Brutus und Gaius Cassius Longinus während einer Senatssitzung im Theater des Pompeius mit 23 Dolchstichen ermordet.