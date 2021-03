Ticker-Nachlese: Sturm schlägt Austria dramatisch in der Nachspielzeit

Reaktionen:

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wir haben das Spiel kontrolliert und zum Glück das 1:0 geschossen, mit dem 2:0 ist das Spiel in unsere Richtung gegangen. Mit dem 4:0 bin ich sehr zufrieden, Hartberg ist eine gute Mannschaft. Es hat mich sehr für Deni Alar gefreut, dass er sich in die Schützenliste eintragen konnte, er hat nie aufgegeben. Es war ein verdienter Sieg, ich bin sehr zufrieden. Unser Ziel in der letzten Runde sind so wie immer drei Punkte. Wir schauen nicht darauf, dass wir jemandem helfen, wir wollen in Innsbruck ein gutes Spiel abliefern."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Es war ein typisches Hartberg-Spiel in Wien gegen Rapid. Im Unterschied zu den letzten Spielen, die teilweise kurios geendet haben, war das einzige Manko, dass wir es nicht geschafft haben, uns mit Toren zu belohnen. Auf der anderen Seite war der Gegner unglaublich effizient. Wir hatten auch die Topchance von Tadic auf das 1:2, aber es wollte einfach nicht sein. Ich finde das Ergebnis eine Spur zu hoch. Wir haben eine nicht so schlechte Leistung gezeigt, wie es das Resultat vermuten lässt. In der letzten Runde werden wir alles raushauen und dann werden wir sehen, was die Tabelle hergibt."