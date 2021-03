Signal wird etwas nutzerfreundlicher. Grafik: Signal

Der kompromisslose Fokus auf die Wahrung der Privatsphäre der eigenen Nutzer ist für viele der zentrale Grund, warum sie Signal und nicht einen anderen Messenger nutzen. Doch wie Signal-User nur allzu gut wissen, geht dies auch mit einem gewissen Verlust an Bequemlichkeit einher. Da hier die Nutzerdaten online nicht zwischengespeichert werden, ist der Wechsel auf ein neues Smartphone oft eine eher mühsame Erfahrung – muss man doch die lokalen Daten manuell exportieren und am neuen Gerät wieder einspielen. Genau für dieses Szenario naht nun aber Besserung.

Verschieben

Die aktuelle Betaversion (5.5.0) der Android-Version von Signal führt ein neues Migrations-Tool ein. Dieses soll den Wechsel auf ein neues Smartphone erheblich erleichtern. Zu diesem Zweck gibt es in den Einstellungen jetzt eine "Transfer Account" genannte Funktion, die die lokalen Daten direkt von einem Gerät zum anderen weitergibt. Dabei wird Wifi Direct genutzt, also eine direkte WLAN-Verbindung zwischen den beiden Smartphones aufgebaut. Der anschließende Datentransfer erfolgt dann wieder Ende-zu-Ende-verschlüsselt, um zu verhindern, dass jemand die Übertragung mitlesen kann.

Geduld

Wie erwähnt findet sich dieses Feature derzeit noch im Betatest. Wer es nutzen will, muss also auf beiden Geräten im Betakanal sein. Auch ist das Ganze derzeit auf Android-Geräte beschränkt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Neuerung innerhalb der kommenden Wochen auch in die stabile Version der Software einfließt – und dann natürlich auf allen Plattformen. (apo, 15.3.2021)