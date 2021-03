Tafelsilber und kostbare Gemälde aus dem Besitz von Ludwig III. und seiner Familie wurden in München von den Erben zur Versteigerung freigegeben

738 Jahre lang, 1180 bis 1918, regierte in Bayern das Haus Wittelsbach, zunächst als Herzöge und ab 1806 mit Napoleons Hilfe als Könige von Bayern. Der bekannteste unter ihnen war wohl der Schloss-Neuschwanstein-Erbauer, "Märchenkönig" Ludwig II.. Der letzte Wittelsbacher auf dem bayrischen Thron war sein Cousin, Ludwig III., ein König, dem Umsicht und Besonnenheit nachgesagt wurde. Sein Interesse galt der Landwirtschaft und er besaß, unter anderem in Ungarn, einige Mustergüter. Die Novemberrevolution und seinen Sturz am Ende des Ersten Weltkriegs konnte sein volksnahes Wesen jedoch nicht verhindern.

Offizielles Porträt zur Goldenen Hochzeit 1918 von König Ludwig III. und Königin Marie Therese von Bayern. Foto: Walter Firle

Drei Jahre später, am 18. Oktober 1921, starb Ludwig III. auf Schloss Nádasdy, einer westungarischen Wittelsbacher-Festung, die 1875 durch Erbschaft in den Besitz seiner Frau, Königin Marie Therese von Österreich-Este geraten war. Das Regentenpaar hatte mit seinen Söhnen auf dem Gut viel Zeit verbracht und ihn zum land- und forstwirtschaftlichen Musterhof hochgewirtschaftet.

Käse für die Schweiz

Zu dem stattlichen Anwesen mit viel Familiensilber gehörten rund 9.000 Hektar Land, auf dem unter anderem Rinder- und Schweinewirtschaft, eine Pferdezuchtzucht und eine sehr produktive Milchwirtschaft betrieben wurde: Der in Sárvár hergestellte Käse wurde bis in die Schweiz exportiert. Seine Leidenschaft hatte Ludwig III. schon zu Beginn seiner Regentschaft im bayrischen Volk den Beinamen "Millibauer", also Milchbauer, eingetragen. Im fortgeschritten Alter nutzte Ludwig III. das Schloss vor allem als Jagddomizil.

Die Pretiosen des königlichen Haushaltes verblieben bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs auf der ungarischen Burg, die die Familie während dieser Zeit als Rückzugsort nutzte. 1944 mussten die Wittelsbacher das Schloss schließlich aufgeben und ihre Wertgegenstände vor der heranrückenden Roten Armee in Sicherheit bringen. Viele der zurückgelassenen Schätze waren im Schoss versteckt und im Keller eingemauert worden.

Frühbarocker Stuck in einem der Säle von Schloss Nádasdy. Foto: Auktionshaus Neumeister

Silber und Kunstwerke

Erst in den 1950er-Jahren kam dieser verloren geglaubte "Schatz des letzten bayerischen Königs" wieder ans Licht. Nach dem EU-Beitritt Ungarns 2004 nahmen die rechtmäßigen Erben Restitutionsverhandlungen mit dem ungarischen Staat auf, die im Vorjahr endgültig abgeschlossen werden konnten.

Damit ist dieser Schatz von Sárvár nun frei und die Erbengemeinschaft hat entschieden, einen Teil der Gegenstände zu veräußern: Am Montag ab 16 Uhr sollen die wertvollen Kunstgegenstände aus dem Besitz eines der ältesten deutschen Hochadelsgeschlechter im Münchner Auktionshaus Neumeister unter den Hammer kommen.

Diese zwei Girandolen – Tischleuchter mit geschwungenen Armen – wurden 1807/08 vom königlich-bayerischer Hofsilberarbeiter Johann Alois Seethaler hergestellt. Foto: Neumeister/Mitko

Die Geschäftsführerin des Auktionshauses, Katrin Stoll, spricht von "einem seltenen Glücksfall, dass Kunstgegenstände von dermaßen großer historischer Bedeutung, dazu noch in gesicherter Provenienz, in eine Auktion gelangen". 67 Lose, also Verkaufsposten, sollen zum Aufruf kommen, das meiste davon Tafelsilber und Porzellan. Als besondere Highlights gelten die zahlreichen alten Gemälde, darunter auch bisher unbekannte Porträts, gemalt von Joseph Stieler, dem Hofmaler von König Ludwig I. von Bayern. (tberg, red, 15.3.2021)