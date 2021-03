Facelift, mehr Leistung und ein Gaming-PC: Damit soll das geplante Top-Modell des Elektroautos Model S offenbar Kunden anlocken. Foto: Tesla

Anfang des Jahres kündigte Tesla an, dass das Model S eine aktualisierte und überarbeitete Version erhalten wird. Das Top Modell mit dem Namenszusatz "Plaid Plus" wird offenbar mit einem von Werk aus eingebauten Gaming-PC ausgeliefert. Eigentlich sollte das neue Elektroauto bereits Ende diesen Jahres erscheinen, das Model S Plaid Plus hätte dabei knapp 140.000 Euro kosten sollen. Der Preis wurde nun auf 149.990 Euro erhöht, in den USA soll das Fahrzeug zudem erst Mitte 2022 auf den Markt kommen. Wann es in Europa soweit sein wird, ist unterdessen noch gänzlich unklar.

Warum es zur Verspätung kommt und weshalb ein späterer Marktstart angesetzt wurde, hat Tesla nicht kommuniziert. Bekannt wurden die Anpassungen stattdessen durch Veränderungen im Fahrzeug-Konfigurator, berichtet "Golem".

Hier zu sehen ist das offenbar geplante Interface zur Auswahl von Videospielen. Foto: Tesla

Mehr Leistung und Gaming unterwegs

Die Plaid-Plus-Version des beliebten Elektrofahrzeugs soll eine maximale Reichweite von 840 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h mit sich bringen. Doch das ist nicht alles. Denn abseits der erneuerten Designelemente im Cockpit und an der Karosserie sticht der bereits erwähnte Gaming-PC hervor. Mit einer Grafikleistung von zehn Teraflops dürfte dessen Leistung nämlich vergleichbar mit der Playstation 5 und Xbox Series X vergleichbar sein.

Tesla-CEO Elon Musk bewarb in diesem Kontext insbesondere das Spiel Witcher 3, einer der erfolgreichsten Titel des Entwicklerstudios CD Projekt Red. Schon Ende Jänner 2020 fragte er auf Twitter kryptisch nach, ob Interesse an einer entsprechenden Funktion hätten. Welche Titel schlussendlich verfügbar sein werden, bleibt vorerst aber abzuwarten. (red, 15.3.2021)