Intensivstationen in Wien bald am Anschlag

364 Intensivbetten sind in Österreich von Corona-Fällen belegt, 60 Prozent davon in Wien und Niederösterreich. In Wien dürften bald wieder Operationen verschoben werden. Die britische Mutante erhöht das Risiko eines Spitalsaufenthalts