Vergangene Woche war die Frage allgegenwärtig, ob es ein Problem mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff gibt. Dann trat am Freitag Bundeskanzler Kurz vor das Mikro und warf der EU vor, sich bei der Impfstoffverteilung nicht an die Abmachung gehalten zu haben. Am Montag trat schließlich jener hohe Beamte zurück, der für Österreich die Impfstoffe beschaffen soll. Was hinter dem Rücktritt steckt, wie sehr uns die Fehler im Kampf gegen das Virus zurückgeworfen haben und ob die Regierung bei ihrer Corona-Impfstrategie noch alles im Griff hat, erklären Rosa Winkler Hermaden und Tom Mayer vom STANDARD. (red, 15.3.2021)



