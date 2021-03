Die Regierung hat im vergangenen Jahr Werbung für 47,5 Millionen Euro gebucht. Das geht aus den aktuellen Medientransparenzdaten hervor, die die Medienbehörde am Montag veröffentlicht hat. Damit steigen die Ausgaben für Regierungsinserate um mehr als das Eineinhalbfache gegenüber dem Jahr 2019, in dem in weiten Teilen noch die Expertenregierung im Amt war.

Den Großteil des Werbeetats im ersten Corona-Jahr beanspruchte mit rund 21 Millionen das Bundeskanzleramt, das für die "Schau auf dich"-Kampagne verantwortlich war. Mit rund 8,4 Millionen Euro bekam – wieder einmal – die "Krone" das größte Stück vom öffentlichen Werbekuchen, gefolgt von Wolfgang Fellners Mediengruppe Österreich und der Gratiszeitung "Heute", zu der 2020 auch das Internetportal Netdoktor gehörte.

Ebenfalls gut im Geschäft ist die Styria-Gruppe, die mit "Kleine Zeitung" (3,1 Millionen), "Presse" (2,1 Millionen) und weiteren Medien wie Privatradios (Antenne Steiermark, Kärnten) und Magazinen insgesamt mindestens 5,5 Millionen Euro an Regierungsinseraten abholte. Im STANDARD inserierten Ministerien im vergangenen Jahr um 1,5 Millionen Euro.

Neuer Höchstwert

Jedes Quartal müssen 5.279 öffentliche Stellen und staatsnahe Unternehmen ihre Werbeausgaben an die Medienbehörde melden. Darunter fallen neben Ministerien, Ländern, und Gemeinden auch Versorger wie Verbund, ÖBB oder Abfallverbände, ebenso Tourismusverbände, Universitäten oder Wirtschafts- und Arbeiterkammer. Insgesamt gaben diese über 5.000 Stellen im vergangenen Jahr 222,5 Millionen Euro aus. Das ist der höchste Wert seit Einführung des Medientransparenzgesetzes im Jahr 2012. (pp, 15.3.2020)