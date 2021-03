Nach einem turbulenten Start soll das Spiel 2021 seinen Platz bei den beliebten Games-as-a-Service-Vertretern finden.

So erfolgreich die Filme im Marvel-Universum waren, so eine Tragödie war der Start des gleichnamigen Spiels im September 2020. Trotz zahlreicher Marketingkampagnen war die Qualität des Spiels nicht ausreichend, um Spieler zu halten respektive neue hinzuzugewinnen. Am 18. März soll ein großes Update viele Dinge richten, und die Entwickler betonten in einem Statement erneut, dass das Spiel mehrere Jahre laufen soll.

Am 18. März wird Square Enix ihr "Spring 2021"-Event abhalten, bei dem unter anderem auch ein neues Life is Strange angekündigt beziehungsweise das 25-jährige Jubiläum von Tomb Raider gefeiert wird. Auch für Avengers-Fans soll es neue Informationen geben, wie Square gedenkt, das Spiel weiterzuführen. Zudem soll genau an diesem Tag ein großes Update für das Spiel kommen, für das schon einige Details verraten wurden.

Bestätigt ist für den 18. März ein neuer DLC – Operation Hawkeye: Future Imperfect. Im Mittelpunkt steht der Namensgebende Hawkeye, dessen Storybogen man in der Erweiterung spielen kann. Inhaltlich wird der DLC in der fernen Zukunft spielen. Nach einem großen Angriff der Kree auf die Erde gilt es, die endgültige Zerstörung des Planeten zu vereiteln. Ein neuer Bosskampf soll ebenfalls enthalten sein, nämlich der gegen den bekannten Bösewicht Maestro.

Ebenfalls mit dem Update am 18. März wollen die Entwickler Punkte in Angriff nehmen, die Spieler in den vergangenen Monaten kritisiert haben. So wird das System der Erfahrungspunkte überarbeitet, und spätere Level-Aufstiege sollen mehr Arbeit erfordern. Außerdem soll die Story auch nach einmaligem Durchspielen mit dem nun wesentlich stärkeren Lieblingscharakter erneut angegangen werden dürfen, was bisher nicht möglich war.

All diese Änderungen deuten darauf hin, dass Square Enix am Spiel festhalten will. Weitere DLCs mit neuen Helden und Bösewichten sollen folgen – Captain Marvel steht etwa laut Gerüchten hoch im Kurs. Am 18. März wird übrigens auch die Next-Gen-Version für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, die neben einer erhöhten Framerate auch kürzere Ladezeiten bieten soll. Besitzer der "alten" Versionen freuen sich über ein kostenloses Upgrade.

Noch als Gerücht wird gehandelt, dass das Spiel im Laufe des Jahres kostenlos werden könnte. Da es zahlreiche Mikrotransaktionen im Spiel gibt, darunter die Möglichkeit, die Helden zu individualisieren, könnte Marvel’s Avengers dennoch monetarisiert werden und gleichzeitig die Einstiegshürde für neue Spieler gesenkt werden. Ob es für bestehende Kunden eine Art Entschädigung geben wird, ist ebenso unbekannt.

Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich nur noch ein Auftritt von Spider-Man. Dieser hat auf der Playstation grundsätzlich sein eigenes Spiel, weshalb Sony es offenbar nicht eilig hatte, die Rechte mit Square Enix zu teilen. Auch das Gerücht, der Charakter könnte nur in der Playstation-Version von Marvel's Avengers auftauchen, sorgte für schlechte Stimmung unter den Fans. Man kann also nur hoffen, dass sich am Ende alles zum Guten wendet und der beliebte Superheld sich in allen Versionen über die Dächer schwingen wird. (aam, 15.3.2021)