seit Jahren bieten praktisch alle relevanten Browser einen Modus für "Private Browsing" an, der eine bessere Währung der Privatsphäre verspricht. Nun wird Google in einer Milliardenklage vorgeworfen, Nutzer auch im Inkognito-Modus zu tracken. Außerdem begibt sich unser Autor mit dem Besuch im Fotoautomaten auf eine unfreiwillige Zeitreise ins Jahr 2000. Und: Der verschlüsselte Messenger Signal will den Smartphone-Wechsel erleichtern.

Milliardenklage wirft Google vor, Nutzer auch im Inkognito-Modus zu tracken

Ein Besuch im Fotoautomaten oder Eine unfreiwillige Zeitreise ins Jahr 2000

Signal: Verschlüsselter Messenger will Smartphone-Wechsel erleichtern

WWW-Begründer findet, Internet müsse als Menschenrecht anerkannt werden

20 Jahre Wikipedia: Frauen sollen gezielt ins Boot geholt werden

Apple rechnet vor: App Store unterstützt 250.000 Jobs in Deutschland

Tesla Model S: Neues Top-Modell erscheint später und wird 10.000 Euro teurer