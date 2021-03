Wikipedia nicht nur lesen, sondern selbst mitbestimmen, was dort steht – warum machen Sie das?

Sind Sie ein Wikipedia-Autor oder eine Wikipedia-Autorin?

Am 16. März wird die deutschsprachige Wikipedia 20 Jahre alt – und ist damit nur wenige Monate jünger als die englischsprachige Mutterseite. Mittlerweile Nachschlagewerk für jede noch so kleine Information oder Skurrilität, ist die Wikipedia heute nicht mehr wegzudenken. Die meisten verwenden die Online-Enzyklopädie zum Lesen. Meist vergisst man aber die Männer und Frauen, die hinter der Wikipedia stehen und in ihrer Freizeit zahlreiche Seiten über Geschichte, Popkultur oder aktuelle Ereignisse schreiben und editieren. User "Roland Schweiger" zum Beispiel hat etwas zum Thema Rasterzeileninterrupt beigetragen:



575 Menschen sind es in Österreich, die regelmäßig Beiträge für Wikipedia schreiben. Weltweit schätzt man den Frauenanteil auf zwölf Prozent unter allen aktiven Schreiberlingen. Das führt auch oft zu Kritik an der Enzyklopädie, dass ebendiese zu wenig divers und der männliche Blick im Fokus sei. Heute umfasst die deutschsprachige Wikipedia über 2,5 Millionen Artikel – und das bei rund 5.200 Autorinnen und Autoren im Jahr 2018.



Zur Wikipedia etwas beitragen – warum?

Zu welchen Themen haben Sie schon Artikel verfasst oder editiert? Warum haben Sie aufgehört, Teil der Wikipedia zu sein? (rec, 16.3.2021)