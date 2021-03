Mit dem Erlass will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) den Vorrang bei Impfungen für ältere Menschen und Risikopatienten umgesetzt sehen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag erneut einen Erlass an die Länder mit einer Aktualisierung des Covid-19-Impfplans vorgelegt. Damit will der Gesundheitsminister dafür sorgen, dass der Vorrang für ältere Menschen und Risikopatienten umgesetzt wird.

Er folgt im Wesentlichen jenem Erlass, der schon im Februar rausging und der nun ersetzt wird. Es heißt darin, dass der Impfplan nicht nur eine Empfehlung ist, sondern eine "verbindliche Leitlinie", und dass die darin festgelegte Vorgangsweise zu befolgen ist. Im neuen Erlass, der am Montag an die Landeshauptleute ging, heißt es zudem: "Dabei ist insbesondere auf die vorgegebene vorrangige Verimpfung nach Alter und Hochrisikogruppen zu achten."

Denn auch Monate nach dem Impfstart kocht immer wieder die Debatte um sogenannte Impf-Drängler hoch: Personen, die eigentlich noch nicht an der Reihe sind, bekommen teils überschüssige Dosen ab. Das ist für die frisch Geimpften nicht strafbar, solange kein Amtsmissbrauch im Spiel ist oder Geld geflossen ist. Die Erlässe sollen zumindest ein wenig Handhabe geben: Sie gelten für alle dem Gesundheitsministerium unterstellten Behörden, also die Landessanitätsdirektionen, die Gesundheitsabteilungen der Bezirkshauptmannschaften und Amts- sowie Gemeindeärzte. Ihnen drohen, sollten sie die Weisung missachten, disziplinarrechtliche Konsequenzen, diese können bis zur Suspendierung gehen.

Was im neuen Impfplan steht

Auch der Impfplan wurde adaptiert. So ist wird nun empfohlen, dass die Impfung von jenen Personen, die schon eine Infektion hatten, für sechs bis acht Monate aufgeschoben wird und nur eine Dosis verabreicht wird. Bekommt man zwischen den beiden Dosen eine Infektion, soll der zweite Stich für sechs bis acht Monaten aufgeschoben werden.

Und: Bestimmte Personengruppen in Phase zwei sollen ihre Impfung nur dann schon erhalten, wenn "allen Personen über 65 Jahren zeitnah eine Impfung angeboten wird". Davon betroffen sind etwa Kontaktpersonen von Schwangeren, Schulpersonal und ausgewählte Beschäftigte in Polizei, Strafvollzug und Bundesheer. Außerdem fallen die Einschränkungen gegenüber Astra Zeneca weg, nachdem das Nationale Impfgremium die Verwendung des Corona-Impfstoffs auch bei über 65-Jährigen empfohlen hat. (elas, 15.3.2021)