Foto: AP/Blair

Dubai – Der beim ATP-Tennisturnier in Dubai topgesetzte Niederösterreicher Dominic Thiem trifft am Dienstag (2. Match nach 16.00 Uhr MEZ) in seinem Auftaktmatch im Achtelfinale auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Der 24-Jährige gewann am Montag im Erstrundenduell zweier Qualifikanten mit dem Australier Christopher O'Connell 6:7(5),6:4,6:1. Harris ist Weltranglisten-81., er spielt erstmals gegen Thiem. Zuletzt in Doha hatte Harris aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreicht.

Am Dienstag greift zudem Doha-Finalist Philipp Oswald erneut mit Marcus Daniell ins Doppel-Geschehen ein. (APA, 15.3.2021)