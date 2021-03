Und dann waren es 28. So viele Grammys hat Beyoncé Knowles seit der 63. Grammy-Verleihung vor wenigen Tagen daheim stehen – so viele wie keine Sängerin und kein Sänger vor ihr. Ein weiterer Meilenstein in der an Meilensteinen reichen Karriere der amerikanischen Sängerin, die bereits als Mitglied der Band Destiny's Child große Erfolge feierte und als Solokünstlerin endgültig ganz oben angekommen ist. Doch wie gut kennen Sie sich mit Beyoncés Werk aus?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welchen Beyoncé-Song mögen Sie am liebsten? Haben Sie sie bereits live gesehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 16.3.2021)