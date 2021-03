Der Chief Financial Officer des Konzerns soll ab sofort den Titel "Master of Coin" tragen

Elon Musk ist nun offiziell Tesla-CEO und "Technoking" des Konzerns. Foto: AFP/Frederic J. Brown

Abgesehen von seinen unternehmerischen Errungenschaften ist Tesla-CEO Elon Musk auch für seinen sehr aktiven Twitter-Auftritt bekannt. Häufig postet er Memes und schaffte es bereits, mit einsilbigen Beiträgen die Kurse von Kryptowährungen wie Dogecoin in die Höhe zu treiben. Seinen manchmal verwunderlichen öffentlichen Auftritt scheint er nun auf die nächste Ebene zu heben. Denn gegenüber der US-Börsenaufsicht erklärt Musk, er sei ab sofort der "Technoking" von Tesla. Chief Financial Officer (CFO) Zach Kirkhorns neuer Titel laute zudem "Master of Coin".

"Elon und Zach werden auch ihre jeweiligen Positionen als Chief Executive Officer und Chief Financial Offier beibehalten", heißt es außerdem im online einsehbaren Dokument. Im vergangenen Jahr konnte Tesla eine enorme Wertsteigerung erzielen, die Elon Musk Anfang diesen Jahres kurzzeitig zum reichsten Mann der Welt machte. Dies hielt jedoch nicht allzu lange an. Inzwischen befindet sich der Unternehmer auf der Liste der reichsten Menschen hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos und Bernard Arnault, also dem Besitzer von Marken wie Louis Vuitton und Tiffany.

Falschmeldung beeinflusste Aktienkurs

Zuletzt stürzte Teslas Aktienkurs Anfang März kurzzeitig ein, nachdem im Internet die Falschmeldung verbreitet wurde, Elon Musk sei bei der Explosion einer Autobatterie in einem Tesla-Werk ums Leben gekommen. Es gab anschließend Spekulationen darüber, ob es sich um eine versuchte Manipulation des Aktienmarkts gehandelt haben könnte, wie der STANDARD berichtete. Eine Reaktion von Musk selbst gab es damals nicht. (red, 15.3.2021)