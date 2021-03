Deutschland schloss sich am Montag mehreren anderen europäischen Ländern an, die den Impfstoff von Astra Zeneca vorerst nicht mehr einsetzen. Foto: Reuters Herman

Berlin – Deutschland setzt die Impfung gegen Covid-19 mit dem Impfstoff von Astra Zeneca vorerst aus. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums mit.

Die Entscheidung, die Impfung vorsorglich fürs Erste auszusetzen, betreffe sowohl Erst- als auch Folgeimpfungen, erklärte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. Folgeimpfungen könnten nachgeholt werden, wenn eine Prüfung der Europäischen Arzneimittelagentur positiv ausfalle. Spahn erhofft sich eine solche Entscheidung bereits diese Woche, sagte er in einem Pressestatement.

Die Entscheidung heute sei "eine reine Vorsichtsmaßnahme", stellte der Minister klar. Doch für ihn sei immer klar gewesen, dass das eine fachliche und keine politische Entscheidung sei, so Jens Spahn. "Daher folge ich der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts."

Thrombosen der Hirnvenen

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffs auswirken".



Personen, die sich mehr als vier Tage nach der Impfung mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff zunehmend unwohl fühlen, starke und anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmige Hautblutungen bekommen, sollten sich umgehend in ärztliche Behandlung begeben, zitierte Spahn das Paul-Ehrlich-Institut. Bisher gebe es aber erst sieben solcher Fälle.

Auch Italien und Frankreich setzen aus

Unmittelbar nach Spahns Tritt vor die Presse gab auch Italien bekannt, die Impfungen mit Astra Zeneca auszusetzen. Der Beschluss wurde am Montag von der italienischen Arzneibehörde AIFA in Rom getroffen, die am Donnerstag bereits eine Charge vom Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns eingezogen hatte. Auch die AIFA will die Entscheidung der EMA abwarten.

Frankreich gab unmittelbar darauf ebenfalls bekannt, die Verabreichung des Impfstoffs zu stoppen. Am Dienstagmittag erwarte man Informationen der EMA, so Frankreichs Premier Macron, bis dahin würde der Stoff nicht verabreicht. Die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen, Bulgarien und Island hatten bereits zuvor den Einsatz des Impfstoffs vorübergehend ausgesetzt. Österreich stoppte die Verwendung von bestimmten Chargen.

Impfexpertin Nicolodi: Österreich dürfte folgen

Österreich werde Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin nach dem Entscheid Deutschlands höchstwahrscheinlich ebenfalls aussetzen, sagte Montagabend die Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Die Schritte der heimischen Gesundheitsbehörden würden sich oft an jenen des Nachbarstaats orientieren.

Bei den thrombotischen Ereignissen nach der Impfung handle es sich um sogenannte "Signale". Von diesen spreche man, wenn mathematisch festgestellt werde, dass bei der Häufigkeit einer bestimmten Nebenwirkung – eines Medikaments oder eines Vakzins- "ein Ausschlag nach oben" bestehe.

"Sehr seltene Nebenwirkung"

Möglich sei, dass es sich dabei um eine "sehr seltene" Nebenwirkung handle, der man bei den Studien, die zur Bewilligung des Astra-Zeneca-Vakzins geführt hatten, wegen der dafür zu kleinen Zahl von Probanden – mehrere 10.000 Personen – nicht auf die Spur gekommen sei. Derartiges können bei Neubewilligungen durchaus geschehen. Konkret gebe es in Europa nach rund fünf Millionen Impfungen ihres Wissens bisher 30 Verdachtsfälle, in Deutschland nach rund 1,3 Impfungen davon elf.

Die Überprüfung des Astra-Zeneca-Vakzins kann laut Nicolodi in neue Kontraindkationen münden: Menschen mit bestimmten Anfälligkeiten seien dann von der Impfung mit dem Stoff ausgeschlossen. Es könnten aber auch tiefgreifendere Beschlüsse fallen.

EMA sieht keinen Zusammenhang



Die EMA sah vergangene Woche keine Hinweise darauf, dass die Fälle von Blutgerinnseln durch die Impfung mit Astra Zeneca verursacht wurden – eine Einschätzung, der sich auch die Weltgesundheitsorganisation WHO anschloss. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb auf Twitter, das Thrombose-Risiko sei "verschwindend gering und dazu nicht höher als ohne Impfung".

Im Großbritannien wurden vom Astra-Zeneca- und Biontech/Pfizer-Impfstoff jeweils gut zehn Millionen Dosen verimpft. Nach den vorliegenden Nebenwirkungsmeldungen gibt es im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung bei AZD1222 im Vergleich zum Impfstoff von Biotech/Pfizer keine auffällige Häufung von Lungenembolien (meist ausgelöst durch Blutgerinnsel, also einem Thrombus) oder anderen Gerinnungserkrankungen.

So wurden beim Astra-Zeneca-Vakzin 13 Fälle gemeldet, bei Biontech/Pfizer 15. Ähnlich ist es bei Durchblutungsstörungen im Gehirn: Beim Astra-Zeneca-Vakzin wurden 41 berichtet, davon sechs tödlich, bei Biontech/Pfizer 55 schwere Vorfälle, davon drei tödlich. Bei Gehirnblutungen gab es bei AZD1222 laut den britischen Meldungen sieben Vorfälle, davon einer tödlich, bei Biontech/Pfizer zehn, davon drei tödlich.

Auch das Unternehmen selbst verteidigte seinen Impfstoff. Der Pharmakonzern sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft wurden, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder auf einen Rückgang der Blutplättchen ergeben. (red, APA, 15.3.2021)