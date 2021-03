Deutschland schloss sich am Montag mehreren anderen europäischen Ländern an, die den Impfstoff von Astra Zeneca vorerst nicht mehr einsetzen. Foto: Reuters Herman

Berlin – Deutschland setzt die Impfung gegen Covid-19 mit dem Impfstoff von Astra Zeneca vorerst aus. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums mit.

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffs auswirken".

Die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen, Bulgarien und Island hatten bereits zuvor den Einsatz des Impfstoffs vorübergehend ausgesetzt. Italien und Österreich stoppten die Verwendung von bestimmten Chargen.

EMA sieht keinen Zusammenhang



Die EMA sah vergangene Woche keine Hinweise darauf, dass die Fälle von Blutgerinnseln durch die Impfung mit Astra Zeneca verursacht wurden – eine Einschätzung, der sich auch die Weltgesundheitsorganisation WHO anschloss. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb auf Twitter, das Thromboserisiko sei "verschwindend gering und dazu nicht höher als ohne Impfung".

Auch das Unternehmen selbst verteidigte seinen Impfstoff. Der Pharmakonzern sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft wurden, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder auf einen Rückgang der Blutplättchen ergeben. (red, APA, 15.3.2021)