Machen gemeinsame Sache, um einen Mord zu rächen: Hailee Steinfeld und Jeff Bridges im Coen-Brothers-Western "True Grit", ATV 2, 20.15 Uhr.

Foto: ATV 2

20.15 COMIC-VERFILMUNG

Spider-Man: Homecoming (USA 2017, John Watts) Die Marvel-Studios haben ihr Spider Man-Reboot als Coming-of-Age-Geschichte angelegt: Peter Parker muss seine Superkräfte als Spider-Manerst in den Griff bekommen. Das Ergebnis ist ebenso komisch wie gelungen. Bis 22.35, RTL

20.15 DOKUMENTATION

Der endlose Krieg: Iran – Israel – USA (F 2018, Vincent De Cointet) Seit der Gründung der Islamischen Republik Iran im Jahr 1979 befinden sich Teheran, Tel Aviv und Washington in einem Krieg, der diesen Namen nicht trägt und nie offiziell erklärt wurde. Die zweiteilige, an einem Abend gesendete Dokumentation geht dem Ursprung des Konflikts nach. Bis 22.05, Arte

20.15 WESTERN

True Grit (USA 2010, Ethan Coen, Joel Coen) Die 14-jährige Mattie (Hailee Steinfeld) heuert den abgehalfterten US-Marshal "Rooster" Cogburn (Jeff Bridges) an, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Die Coen-Brüder hielten sich näher an die Romanvorlage von Charles Portis als der John-Wayne-Western Der Marshal. Das Ergebnis ist deutlich dunkler und schlicht meisterhaft. Bis 22.25, ATV 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die aktuelle Corona-Situation, die Jugend in der Krise, Corona-Proteste und die Politik, die immer mehr auf eigene Nachrichtenkanäle setzt. Im Studio zu Gast ist Arbeitsminister Martin Kocher. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Ex-Bundeskanzler Christian Kern und Trachtenexpertin Gexi Trostmann sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.30SCIENCE-FICTION

Alien 3 (USA 1992, David Fincher) Ripley (Sigourney Weaver) schlägt mit einer Rettungskapsel auf einem Gefängnisplaneten auf. Mit dabei ein Alien, der den Planeten rasch noch ungemütlicher macht. Regisseur David Fincher lag bei der Realisierung seiner düsteren Vision mit dem Studio im Clinch, das Ergebnis ist aber sehenswert. Den vierten Ripley-Film, Alien – Die Wiedergeburt, gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 0.45, Kabel eins

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Scheidung verweigert Alle Scheidungen in Israel müssen gemäß jüdischem Recht vor einem Rabbinatsgericht durchgeführt werden. Immer wieder gibt es Fälle, in denen Frauen zum Teil jahrelang um ihre Freiheit kämpfen. Um 23.25 geht es in Fünf starke Frauenum den Kampf gegen häusliche Gewalt im Iran. Bis 0.20, ORF2

0.00 MAGAZIN

Das Fenster zum Hof (Rear Window, USA 1954,Alfred Hitchcock) Fotograf L. B. Jeffries (James Stewart) schaut, wegen eines Beinbruchs an den Rollstuhl gefesselt, in andere Fenster und wittert ein Verbrechen. An seiner Seite: Grace Kelly als Verlobte und Thelma Ritter als Krankenschwester. Alfred Hitchcock ließ für sein vielschichtiges Meisterwerk einen New Yorker Hinterhof im Studio nachbauen. Bis 1.50, HR