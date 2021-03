Nawalny meldet sich aus der Gefangenschaft. Foto: via REUTERS

Moskau – Alexej Nawalny hat am Montag seinen aktuellen Aufenthaltsort nach seiner Inhaftierung in Russland bekanntgegeben. Der 44-Jährige befindet sich in einem Gefangenenlager in der Oblast Wladimir, nordöstlich der Hauptstadt Moskau.

Nawalnys Aufenthaltsort war unklar, nachdem er in der vergangenen Woche von einem russischen Straflager verlegt worden war. Selbst seine Anwälte wussten nicht, wohin.

In einem Posting auf Instagram spricht Nawalny davon, dass er in einem Hochsicherheitstrakt festgehalten werde. Er vergleicht das Straflager mit einer Welt aus George Orwells "1984" mit zahlreichen Regeln und nennt es ein "wahrhaftiges Konzentrationslager". Es gehe ihm laut eigenen Aussagen allerdings den Umständen entsprechend gut.

Nawalny wurde wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen vor wenigen Wochen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Deutschland, die EU und die USA hatten Nawalnys Freilassung gefordert. (luza, 15.3.2021)