Gute Mischung

Lorenz, "Crunchips Jalapeno" Foto: Heidi Seywald

Diese Chips entwickeln eine angenehme Schärfe. Ein breites Spektrum an Geschmack entfaltet sich am Gaumen. Die Schärfe wird von der Sour Cream zwar gemildert, hält aber länger im Mund an. Genau richtig, um diese Chips bewusst zu genießen. Weil der Geschmack anhält, ist das Verlangen nachzulegen nicht so groß. Diese Rohscheiben sind also Bikinifigur-freundlich.

Lorenz, "Crunchips Jalapeno", bei Interspar, 110 g, 1,49 Euro

6 von 6 Punkten





Wenig Schärfe

Patos Rolls, "Acı Kırmızı" Foto: Heidi Seywald

Bei dieser Packung kauft man – wie in allen anderen Chipssackerln leider auch – viel Luft mit. Von Schärfe ist bei dem Produkt keine Spur. Die gewürzten Nachos treffen den Geschmack nicht ganz, und durch die gerollte Form muss man viel kauen. Wer Nachos mag, wird mit dieser pikanten Form aber gut bedient. Mit Salsa-Sauce könnten die Rollen zum Knabberspaß werden.

Patos Rolls, "Acı Kırmızı", bei Apfel-Markt, 1120, 100 g, 1,79 Euro

2 von 6 Punkten





Höllisch scharf

Puszta Peppers, "Burning Pain Habanero" Foto: Heidi Seywald

Diese Chips riechen nach Rauch-Aroma, aber überhaupt nicht scharf. Doch das täuscht gewaltig. Kaum ist der Chip im Mund, fängt das Brennen an. Je öfter man schluckt, desto schlimmer wird es. Diese Chips halten, was die Verpackung verspricht. Burning Pain – wer auf Schmerzen steht, ist hier richtig. Für mich definitiv too much – ich brauchte ein Glas Milch zur Linderung.

Puszta Peppers, "Burning Pain Habanero", bei Interspar, 80 g, 2,49 Euro

1 von 6 Punkten





Klassisch pikant

Pringles, "Hot & Spicy" Foto: Heidi Seywald

Bei diesen Chips riecht man Pfeffer und Paprika schon beim Öffnen der Dose, und man erwartet dadurch eine ordentliche Schärfe. Auch weil die brennenden Chilischoten auf der Packung die Erwartungshaltung anheizen. Erfüllt wird diese aber nicht. Die Chips sind mild-scharf. Positiv ist aber, dass die Packung bis oben hin voll ist. Man kauft damit zumindest keine Luft.

Pringles, "Hot & Spicy", bei Billa, 200 g, 2,49 Euro

4 von 6 Punkten

(Bettina Pfluger, RONDO, 29.3.2021)