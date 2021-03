Statt danach in den Schnee zu springen, reicht eine Wechseldusche – oder für die erste Überwindung zumindest die Füße eiskalt abzubrausen. Gesichtsmasken und Fußpeelings funktionieren im Home-Spa genauso gut, die Massage allein in der Wohnung dafür weniger. Den Körper langsam einzucremen soll aber immerhin ähnliche Effekte haben.

Was gäbe ich jetzt für ein Thermenwochenende! Endlich einmal entspannen, Zeit für mich – nicht an die Welt da draußen denken! Ich bin mitnichten eine Wellnessfanatikerin, aber in Pandemiezeiten ist Home-Spa besser als kein Spa.

Kontra

von Andreas Danzer

Ein Spa-Day daheim, warum eigentlich nicht? Vielleicht weil die Idee ähnlich viel Sinn hat, wie kübelweise Wasser in die Donau zu schütten. Wer in eine Therme fährt, will sich dort entspannen, dem Alltag entfliehen. Wir sitzen seit einem Jahr zu Hause, was schreit da lauter Alltag als die eigenen vier Wände.

Ich kann einen Salzberg aufschütten, trotzdem verwandelt sich das Bad nicht in eine Salzgrotte. Stellt man Heizstrahler im Kreis um einen Holzsessel, wird daraus keine Sauna. Und selbst mit Blubberfunktion bleibt die Badewanne eine trostlose Imitation eines Whirlpools. So viel zur Infrastruktur.

Nun zum Aufwand: Eine Schmalspurversion eines Kneipp-Weges im Wohnzimmer muss ich aufbauen, um ihn dann wieder abzubauen. Selbst massiert es sich schwer, bleibt’s also am Partner hängen. Den gesunden Snack kann ich mir selbst zubereiten, und weil es im Spa bekanntlich sehr sauber ist, muss man erst recht vorher putzen. Also lasse ich die Idee vom Spa daheim völlig entspannt baden gehen. (RONDO, 24.3.2021)