Wer verreisen will, muss einiges beachten: An Bord gilt die FFP2-Masken-Pflicht – der Vorweis eines negativen Corona-Tests hängt von der Destination ab

Urlaub am Strand? Auf Mallorca ist das wieder ohne Reisebeschränkung möglich. Foto: imago images/Cavan Images

Seit einem Jahr ist unser Leben geprägt von Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen der Reisefreiheit. Die Lust nach Abwechslung ist also enorm groß. Diesbezüglich gab es am Wochenende die frohe Botschaft, dass Beschränkungen für die Balearen und weitere spanische Regionen aufgehoben wurden. Einem Osterurlaub auf Mallorca steht nun nichts mehr im Wege.

Die Tui hat daher den Beginn der Ostersaison auf Mallorca vorgezogen. Statt wie zunächst geplant ab 27. März sollen nun schon am Sonntag kommender Woche (21. März) Flüge auf die Insel von Hannover, Frankfurt und Düsseldorf aus starten. In Portugal plant Tui einen Neustart ab Mitte April. Man erwarte eine entsprechende Nachfrage, wenn sich Urlauber nach der Rückkehr nach Deutschland dann vor allem nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Erste große Hotels auf Mallorca sollen ab dem nächsten Wochenende ebenfalls den Betrieb aufnehmen, kündigte die Tui an.

Flugangebot ausgeweitet

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings will zu Ostern 45 Flugzeuge und damit mehr als doppelt so viele wie derzeit in Europa abheben lassen. "Das Sitzplatzangebot wird sich deutlich mehr als verdoppeln", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof.

Auch bei der Austrian Airlines setzt man auf die Balearen, Griechenland und Italien als klassische Urlaubsregionen. Die Buchungssignale für den Sommer für diese Regionen seien positiv, sagt ein AUA-Sprecher. Es gebe große Nachholeffekte, auf die die gesamte Reisebranche hofft. Zur Einordnung: Allein in Deutschland sanken 2020 die Reiseausgaben um 54 Prozent auf 31,9 Milliarden Euro. Laut Zahlen des Deutschen Reiseverbands (DRV) reisten im Vorjahr trotz Pandemie aber rund 63 Prozent der deutschen Bevölkerung; 2019 waren es 78 Prozent gewesen. In Österreich sind die Flugreisen zwischen März 2020 bis Ende Februar 2021 laut einer VCÖ-Erhebung um 70 Prozent eingebrochen.

Doch wie gehen Flugreisen in der Pandemie? Bei der AUA gilt, dass alle Passagiere während des gesamten Flugs FFP2-Masken tragen müssen. Diese dürfen nur während des Caterings abgenommen werden. Auch das Bordpersonal muss während des Flugs die FFP2-Masken tragen. Einzig die Piloten müssen diese Masken nicht tragen, weil sich Pilot und Co-Pilot oft mit Mimik verständigen und klar verständlich mit Fluglotsen kommunizieren müssen.

Corona-Test je nach Destination

Und wie sieht es mit Tests aus? Das kommt ganz auf die Destination an. Jedes Land hat hier unterschiedliche Vorgaben. Wer etwa nach China reisen will, muss beim Boarding einen negativen PCR-Test vorweisen und vor Ort ebenfalls einen durchführen. Die Testpflicht für das Bordpersonal hängt ebenfalls vom Ziel ab. Aufgrund der FFP2-Masken-Pflicht und des permanenten Luftaustauschs sei ein negativer Test zum Dienstantritt per se nicht nötig. Muss sich das Bordpersonal im Ausland aber länger als 48 Stunden aufhalten, wird ein Test gemacht, damit nicht ein Teil des Bordpersonals in diversen Ländern in Quarantäne feststeckt. (Bettina Pfluger, 16.3.2021)