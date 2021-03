Keine neuen Nachrichten mehr auf Signal in China – außer man nutzt einen VPN. Grafik: Signal

Ein Messenger, der garantiert, dass niemand außer den Teilnehmern die Konversationen mitlesen kann und ein Staat, der alles mitlesen will. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, war zu erwarten, und so kommt es nun, wie es kommen musste: Laut einem Bericht von Techcrunch hat China damit begonnen, sowohl die Webseite von Signal als auch über den Messenger geführte Gespräche zu blockieren.



Große Firewall

Signal war zuvor eine der letzten bekannteren, westlichen Kommunikations-Apps, die in China noch – zumindest für iPhones – uneingeschränkt verfügbar waren. Apps wie Instagram, Twitter oder auch Facebook sind in dem Land schon lange blockiert, selbes gilt für sämtliche Google-Dienste. Dass die Behörden gerade jetzt gegen Signal vorgehen, dürfte vor allem daran liegen, dass die App zuletzt deutlich an Popularität gewonnen hat – auch wenn diese in China weiter sehr begrenzt ist.

Apples App Store gibt für Signal 510.000 Downloads an, unter den Nutzern scheint es aber sehr beliebt, worauf eine Bewertung von 4,9 von 5 Punkten schließen lässt. Google Play gibt es in China hingegen nicht, und chinesische Android-App-Stores haben den Messenger wegen seiner Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gleich gar nicht aufgenommen. Immerhin war absehbar, dass die chinesische Zensur hier zuschlagen wird, und die Anbieter dieser Stores arbeiten eng mit dieser zusammen.

VPN

Eine Sperre im App Store von Apple wurde dabei auch jetzt nicht vorgenommen. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, in dessen chinesischer Variante finden sich schon so einige Apps, die in dem Land ohne weitere Tricks gar nicht funktionieren – darunter auch WhatsApp und Telegram. Wer diese verwenden will, muss den Umweg über einen VPN nehmen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Blockiert China diese doch nicht nur regelmäßig, man übt auch immer wieder auf Apple – mit Erfolg – Druck aus, damit VPN-Apps aus dessen chinesischem App Store gelöscht werden.

Eine offizielle Bestätigung der Blockade von Signal gibt es bislang übrigens noch nicht. Das ist aber auch nicht üblich, die chinesischen Zensoren argumentieren ihre Arbeit generell nicht. Die Signal Foundation hat sich bisher ebenfalls noch nicht zu Wort gemeldet. (apo, 16.03.2021)