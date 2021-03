Was haben Sie als Frau auf dem Heimweg schon erlebt? Foto: getttyimages/istockfoto/Anze Furlan/psgtproductions

Sarah Everard machte alles richtig, als sie abends vor zwei Wochen das Haus eines Freundes in London verließ und sich zu Fuß auf den Heimweg machte: den längeren, heller beleuchteten Weg nach Hause nehmen, bequeme Schuhe und Kleidung tragen, nicht allzu spät aus dem Haus gehen, mit dem Freund telefonieren, Bescheid geben, dass man unterwegs ist. Zumindest sind das im Allgemeinen die Ratschläge, die Frauen gegeben werden, um sicher durchs Leben zu gehen. Sie kam dennoch nicht daheim an. Sarah Everard wurde ermordet, ihre sterblichen Überreste wurden vor wenigen Tagen gefunden. Es spielt, wie Frauen wissen, eben keine Rolle, wie gut man auf die potenzielle Gefahr vorbereitet ist, was man trägt, wo man sich aufhält und wie spät es ist. Man kann in absolut jeder Situation belästigt, verfolgt oder angegriffen werden.

Nicht nur in England löste der Mord unter Frauen eine Welle der Solidaritätsbekundungen und persönlicher Stellungnahmen aus. Es hat nun einmal so gut wie jede Frau eine Geschichte dazu zu erzählen, jede kennt das Gefühl diffuser oder konkreter Bedrohung auf dem nächtlichen Heimweg. Oder wie es eine Twitter-Userin formulierte: "Wir alle sind Sarah Everard – nur haben wir es nach Hause geschafft." Unter dem Hashtag #textmewhenyougethome oder #shewasjustwalkinghome tauschen sich seither Frauen auf Twitter zu dem Thema aus:

Und auch im STANDARD-Forum wurde über die Frage "Wie sicher fühlen Sie sich als Frau auf dem nächtlichen Heimweg?" bereits diskutiert. Viele Userinnen teilten ihre konkreten Ängste und Erlebnisse im Forum – im Folgenden finden Sie eine Auswahl ihrer Geschichten.

Stimmen aus dem Forum

