"Die besten nachhaltigen Häuser" hat das deutsche Architekturmagazin "Häuser" zum bereits 20. Mal gesucht. Und die Jury des Häuser-Awards 2021 meint sie auch gefunden zu haben. Schonender Umgang mit Grund und Boden, ein effizientes Energiekonzept, Verwendung neuer Technologien – das waren nur ein paar der Kriterien, an denen sich die Jury orientierte. Unter den 20 Finalisten waren auch zwei Projekte aus Österreich vertreten, nämlich eines in Stattegg bei Graz und eines in Fulpmes in Tirol. Die Preise räumten letztlich aber andere ab.

1. Preis: "Kleines Haus", Lukas Lenherr

Als Sieger ist das "Kleine Haus" des Architekten Lukas Lenherr im schweizerischen Jonschwil bei St. Gallen aus dem Wettbewerb hervorgegangen.