Wie viele Kids und bis zu welchem Alter dürfen gemeinsam Sport machen?

Maximal zehn, und die dürfen keine 18 Jahre alt sein. Das sorgt für Probleme. Zum Beispiel im Nachwuchsfußball sind die Mannschaften nach Geburtsjahrgang eingeteilt. In der U18 dürfen die Spielerinnen und Spieler in dieser Saison also nicht älter als Geburtsjahrgang 2003 sein. Ein Teil ist aber schon 18, ein Teil noch nicht. Nur die 16- oder 17-Jährigen dürfen mittrainieren. Wer 18 wird, scheidet aus.

Muss ich Trainer sein, oder dürfen auch Eltern eine Kinder-/Jugendgruppe anleiten? Dürfen mehrere Gruppen nebeneinander trainieren?

Es ist nur von volljährigen Betreuungspersonen die Rede. Echte Trainer müssen sie nicht sein. Und: An einem Veranstaltungsort dürfen mehrere Zusammenkünfte gleichzeitig stattfinden, sofern die Höchstzahlen von 10 + 2 Betreuern pro Zusammenkunft nicht überschritten wird und durch organisatorische Maßnahmen, räumliche oder bauliche Trennung oder zeitliche Staffelung eine Durchmischung ausgeschlossen wird. Also man kann auf einem Fußballplatz auch mehrere Kleingruppen trainieren lassen, eine Durchmischung darf sich aber auch nicht in den Kabinen oder sonst wo ergeben.