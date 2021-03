Regisseur Rudi Dolezal mit Andreas Gabalier. Foto: Krone Multimedia, Reinhard Holl

Wien – Regisseur Rudi Dolezal produziert und moderiert künftig zwei neue Sendungsformate auf krone.tv. Jeden Dienstag um 20.15 Uhr wird er in "Ohne Maulkorb mit Dolezal" prominente Gesprächspartner haben, wie der Sender in einer Aussendung ankündigte. Das zweite Format nennt sich "Rudi Backstage", wo er "ganz seltene Einblicke in das Leben und die Arbeit der absoluten Musik-Stars" geben wird.

"Unübliche Gespräche"

In "Ohne Maulkorb" gehe es Dolezal "vor allem darum, unübliche Gespräche mit interessanten oder polarisierenden Persönlichkeiten zu führen, die man so nirgend wo anders im Österreichischen Fernsehen zu sehen bekommt – offen, menschlich, direkt, ehrlich, unverkrampft". Dabei habe er Großes vor: "Ich möchte mit krone.tv etwas in der TV-Landschaft bewegen – so wie ich mit der Gründung von VIVA etwas bewegen konnte."

Der erste Gast ist Andreas Gabalier, der im 90-minütigen Interview mit Dolezal "einen berührenden Einblick in seine Seele" geben werde und auch mit (politischen) Klischees aufräumen will. Nach dem Interview steht sein Live-Konzert in München aus dem Jahr 2019 auf dem Programm.

Die erste Band, die Dolezal in "Backstage" beleuchten wird, ist am Sonntag "Queen". Die nächsten Gäste sind u.a. Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky, Autor Reinhold Bilgeri oder der langjährige Freddie Mercury-Assistent Peter Freestone. (APA, 16.3.2021)