Der Garden gehört den Flyers.

Foto: APA/AP/Bennett

New York – Michael Raffl hat bei seiner Rückkehr auf das Eis in der National Hockey League mit den Philadelphia Flyers einen 5:4-Auswärtssieg nach Verlängerung bei den New York Rangers eingefahren. Jakub Voracek traf am Montag in der Overtime nach einem Fehler der Rangers entscheidend für die Gäste. Die Flyers holten damit den zweiten Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Der Kärntner Raffl hatte zuletzt vier Partien aufgrund einer Handverletzung verpasst.

Alex Owetschkin schrieb beim 6:0 seiner Washington Capitals bei den Buffalo Sabres seinen 717. Karrieretreffer in der NHL an. Gemeinsam mit Phil Esposito steht der 35-jährige Russe damit auf Rang sechs der ewigen Bestenliste. Am Dienstagabend könnte Owetschkin gegen die New York Islanders weiter nachlegen. Auf Platz eins des Rankings steht unangefochten Wayne Gretzky mit 894 Toren. (APA, 16.3.2021)



NHL-Ergebnisse vom Montag:

New York Rangers – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 4:5 n.V.

Florida Panthers – Chicago Blackhawks 6:3

Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 2:1

Calgary Flames – Edmonton Oilers 4:3

Tampa Bay Lightning – Nashville Predators 1:4

Buffalo Sabres – Washington Capitals 0:6

Pittsburgh Penguins – Boston Bruins 4:1

Ottawa Senators – Vancouver Canucks 2:3 n.V.

Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 2:4