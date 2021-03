In Österreich führte die OMV-Tochter Borealis das Ranking der Patentanmeldungen an, gefolgt von Tridonic, AMS, ZKW und Fronius. insgesamt weniger EU-Patente angemeldet

Wien/München/Brüssel – Die Zahl der Patentanmeldungen österreichischer Unternehmen beim Europäischen Patentamt (EPA) ging 2020 leicht zurück. Trotz Pandemie wurden aber mit 2303 Anmeldungen mehr Innovationen registriert als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, der bei 2232 liegt, teilte das Patentamt am Dienstag bekannt.

Die OMV-Tochter Borealis führte die Liste der Top-10 in Österreich mit 182 Anmeldungen an, gefolgt von Tridonic, dem Chiphersteller AMS und er ZKW-Group, einen Autozulieferer, der mit 54 Patentanmeldungen auf Platz 4 rangiert – vor Julius Blum, AT&S, Voestalpine, AVL List und Andritz.

Das lebhafteste Technologiefeld war laut der EPA-Auswertung die Gesundheit. Es gab um 2,6 Prozent mehr Erfindungen aus der Medizintechnik, auch Life-Science verzeichnete einen springhaften Anstieg. So auch in Österreich wo sich die Anmeldungen im Technologiefeld "Arzneimittel" fast verdoppelten auf 91 Anmeldungen. In der Biotechnologie gab es um 6,3 Prozent mehr Erfindungen. Dennoch bleibt das stärkste Segment österreichischer Unternehmen "Elektrische Maschinen, Geräte und Energie", allerdings gingen die Anmeldungen hier um ein Viertel zurück.

Auch in der EU weniger Erfindungen

EU-weit wurden im Vorjahr 180.250 Patentanmeldungen beim EPA in München eingereicht, das sind nur geringfügig weniger als im Rekordjahr 2019. Ein umfassendes Bild über die langfristigen Auswirkungen ließe sich daraus laut EPA-Präsident Antonio Campinos noch nicht ableiten.



Starke Zuwächse verzeichnete die EPA in den Technologiefeldern "Arzneimittel" (plus 10,2 Prozent) und "Biotechnologie" (plus 6,3 Prozent), wobei die meisten Anmeldungen in der "Medizintechnik" (14.295 Anmeldungen, plus 2,6 Prozent) erfolgten, gefolgt von "Digitaler Kommunikation" (plus ein Prozent) und "Computertechnik" (plus 1,9 Prozent). Rückgänge Hingegen gingen die registrierten Erfindungen im Transport und in der Messtechnik um jeweils mehr als fünf Prozent zurück.

USA führend

Unangefochten an der Spitze liegen global die USA mit 44.293 beim EPA angemeldeten Patenten, was allerdings einen Rückgang um vier Prozent darstellt. Deutschland (25.954 Anmeldungen, minus drei Prozent) und Japan (21.841, minus 1,1 Prozent) schmierten ebenfalls ab, während sich China mit einem Plus von 9,9 Prozent auf 13.432 Patentanmeldungen auf Rang vier behauptet.

Gewichtet man nach der Bevölkerungszahl führt die Schweiz mit ihren großen Pharma- und Industriekonzernsitzen mit 966 Patentanmeldungen pro Million Einwohner die Statistik an. Es folgen Schweden (434), Dänemark (410), die Niederlande (369) Finnland (340) und Deutschland (324) vor Österreich (260). Die EU-27 liegen mit jeweils 146 Anmeldungen pro Million Einwohner vor den USA mit 133.

Samsung, Huawei & Co

Im globalen Unternehmensranking hat Samsung mit 3276 Anmeldungen die Spitze von Huawei übernommen, das mit 3113 Anmeldungen auf Platz zwei rangiert, gefolgt von LG (2909), Qualcomm (1711) und Ericsson (1634). (ung, 16.3.2021)