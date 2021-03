Gelb statt schwarz: Neue Kampagne für das Hospiz CS. Foto: KTHE

Wien – Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) und das CS Hospiz starten gemeinsam mit einer bunten Jahreskampagne. "Hätte Sterben eine Farbe, an welche denken wir zuerst? Schwarz, vermutlich Aber warum kein beherztes Rot oder ein friedliches Gelb? Es ist immer noch ein Leben, es sind immer noch wir, die auch am Ende die Farben wählen. Der Angst und der Wut den Pinsel aus der Hand nehmen, umdenken, umfärben, unbunt in bunt verwandeln, sind Thema und Anliegen des CS Hospiz und der neue Kampagne", heißt es dazu in einer Aussendung.

Foto: KTHE

Die neue Kampagne startete mit Anfang März und ist auf mehr als 300 24-Bogen-Plakate zu sehen, zahlreiche Medien unterstützten den Printauftritt. Das Thema wird auch in einem TV-Spot visualisiert und von Infoscreen unterstützt. (red, 16.2.2021)