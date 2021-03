"t0st" erhält 10.000 US-Dollar für seine Mühen. Foto: Rockstar Games

"Grand Theft Auto" ist eine Goldgrube für Rockstar Games. Nicht nur hat sich die bislang fünfte und letzte Auskopplung bisher blendend verkauft, auch die Multiplayerumsetzung "GTA Online" erfreut sich nach wie vor einiger Beliebtheit.

Die Freude am gemeinschaftlichen, virtuellen Gangsterleben ist aber nicht ungetrübt. Der Online-Ableger ist nämlich auch berüchtigt für seine quälend langen Ladezeiten. Viele Spieler müssen trotz aktueller Hardware mehrere Minuten warten, um sich in ein Spiel einzuklinken. Doch dieses Ärgernis dürfte wohl bald der Vergangenheit angehören – was einem Fan des Games zu verdanken ist.

Zwei Probleme verzögern Start massiv

Was das milliardenschwere Studio bislang nicht geschafft hat, ist "t0st", vulgo "tostercx", geglückt. Frustriert vom langen Aufenthalt am Ladebildschirm begab er sich auf Ursachensuche und wurde fündig. Er fand zwei Probleme, die den Einstieg in ein Game massiv verzögern.

Grob erklärt: Ein Teil der Verzögerung entsteht durch die ineffiziente Kompilierung einer Liste, die wahrscheinlich alle Gegenstände enthält, die man im Spiel für Ingame-Währung erwerben kann. Das zweite Hindernis ist eine Prüfung dieses Datenbestands auf Duplikate, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Zu allem Überfluss wird für diesen Mechanismus nur ein CPU-Thread beansprucht, obwohl auf praktisch jedem Computer längst Mehrkernprozessoren zum Einsatz kommen, die einen oder zwei Threads pro Kern bieten.

Spiel startet um 70 Prozent schneller

"t0st" entwickelte schließlich einen experimentellen Workaround namens "GTA Booster", der eine Optimierung für die Listenkompilierung vornimmt und die Duplikatsprüfung überspringt. Auf seinem System konnte er damit die Ladezeit von sechs Minuten auf eine Minute und 50 Sekunden – oder um fast 70 Prozent – drücken. Er hat seine Lösung auch Anfang März über Github veröffentlicht, empfiehlt ihren Einsatz aber nur für Entwickler.

Auch Rockstar Games wurde von ihm über seine Funde informiert. Mittlerweile bestätigte das Unternehmen gegenüber mehreren Medien, darunter auch PC Gamer, dass er tatsächlich ein Problem aufgespürt hat, das den eigenen Entwicklern bislang entgangen war. In einem "kommenden", aber noch nicht terminisierten Update soll ganz offiziell eine Lösung implementiert werden, mit der die Ladezeiten deutlich verbessert werden dürften.

Belohnung

Für "t0st" hat sich die Arbeit auch gelohnt. Im Rahmen des "Bug Bounty"-Programms des Studios erhält er 10.000 Dollar. Dabei handelt es sich um eine Sonderzahlung, denn eigentlich werden darüber nur Belohnungen für sicherheitsrelevante Entdeckungen ausgeschüttet. (red, 16.3.2021)