Ein Schimpanse in Dvur Kralove schaut gespannt seinen Artgenossen in Brünn zu. Foto: AP

Wegen des Corona-Lockdowns macht sich bei vielen Tieren in den tschechischen Zoos Langeweile breit. Mit einer Videoschaltung sorgen nun zwei Tierparks für Abwechslung bei ihren Schimpansen. Über zwei Großbildschirme können sich die Gruppen im Zoo in Brünn (Brno) und im Safari-Park in Dvur Kralove gegenseitig beobachten – über eine Entfernung von rund 150 Kilometern.

Die Öffentlichkeit kann über einen Internet-Livestream zuschauen, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.

Der Schimpansen-Livestream. Ondřej Bulva

Auch für Schimpansen-Senioren interessant

Bei den Tieren kommt das gut an: "Unsere Schimpansen gehören schon zu den Senioren, aber jede Neuheit ist für sie interessant", sagte Schimpansen-Pflegerin Mariana Hubikova. Manchmal würden die Menschenaffen vor ihren Artgenossen mit ihrem Essen angeben – oder den Pflegerinnen und Pflegern im anderen Zoo beim Saubermachen zusehen. "Für diese sehr intelligenten Tiere ist das ein neuer und interessanter Impuls, teilte auch Zoodirektor Martin Hovorka mit. (APA, 16.3.2021)