Unten drunter ein Trainingsanzug mit Farbverlauf, oben drüber ein passender Trenchcoat – und in der Rechten eine violette Handtasche von Versace. Die amerikanische Rapperin Chika trug vor einigen Tagen d a s Outfit des Grammy-Abends. Sie führte vor: Die Pandemie ist noch nicht überstanden, aber einfach nur Jogginghose? Wir wollen mehr! Der Sporthersteller Nike hatte die Chance ergriffen und dem Popstar ein Outfit geschneidert, das manchem ein müdes Lächeln abgerungen haben dürfte: Wer betritt schon in gebatikter Baumwolle den roten Teppich? Dem kann nur entgegnet werden: alle, die in dieser Pandemie dazugelernt haben.

Schon seit Monaten zwitschern es die Modemagazine und Influencerinnen von den Dächern: In der Jogginghose, der Homeoffice-Uniform schlechthin, steckt kein pandemischer Couchpotato mehr. Jetzt wird sie aufgemascherlt (zum Beispiel mithilfe einer Versace-Handtasche). Einen Namen gibt es für den uneindeutigen Modezwitter auch schon: "Athflow" heißt die Mischung aus Eleganz und "Athleisure", jenem inflationär gebrauchten Begriff, der vor rund sieben Jahren die Sportbegeisterung der Luxusmode erfasste.

Chika in einem pandemischen Red Carpet-Outfit. Foto: Kevin Mazur / The Recording Academy / AFP

Oder, um es mit dem Modemagazin "Instyle" zu sagen: Gemeint ist mit "Athflow", was vor fünfzehn Jahren als "Casual Chic" bezeichnet wurde: "supergemütliche Kleidung, die aber schick aussieht." Dass das Phänomen so neu nicht ist, war in den vergangenen Jahren während der Modewochen zu beobachten. Es gehörte unter den Gästen schon länger zum guten Ton, so bequeme wie fotogene Outfits zu wählen. Wer hingegen in High-Heels vor den Kameras Pirouetten drehte, machte sich als Adabei verdächtig: Da fehlt es wohl an Einladungen zu Modenschauen!

Trenchcoat trifft Flipflop trifft Prada-Tasche: während der Mailänder Modewoche im Herbst 2020. Foto: imago images/Pacific Press Agenc

Eine ähnliche Funktion dürfte den Handtaschen, Blazern und den fließenden Trenchcoats, die nun über die Hoodies und Jogginghosen geworfen werden, zukommen. Die Botschaft jener tragbaren Eleganz: "Ich habe Besseres zu tun, als nur am Sofa herumzusitzen." (Anne Feldkamp, 17.3.2021)