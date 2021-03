Janina Hartwig und Fritz Wepper Foto: ARD Degeto/Barbara Bauriedl

München – Eine der beliebtesten Serien Deutschlands geht zu Ende. Die 20. und letzte Staffel von "Um Himmels Willen" mit Janina Hartwig und Fritz Wepper beginnt mit einer Doppelfolge am 30. März um 20.15 Uhr im Ersten, wie die ARD am Dienstag mitteilte. Die 250. Folge "Abflug" ist am Dienstag nach Ostern zu sehen (6. April). Gemäß der ARD-Strategie, mehr früher in die Mediathek zu stellen, sind die 13 letzten Folgen schon ab 23. März zuerst im Internet verfügbar.

Und darum geht es in der Jubiläumsstaffel: Die Ordensschwestern vom Kloster Kaltenthal sind mal wieder klamm und sollen rentabel arbeiten, Bürgermeister Wöller will wiedergewählt werden und zieht als parteiloser Kandidat in den Wahlkampf. Da kommt eine chinesische Investorin gerade recht. Schwester Hanna wird mit einem Kloster-Podcast über die Stellung der Frauen in der Kirche berühmt. (APA, 16.3.2021)