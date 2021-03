Die Bank Austria ermöglicht die Integration anderer Konten in die eigene App. Diese erntet im Google Play Store wiederum kritische Bewertungen. Foto: Reuters/Leonhard Foeger

Am Montag ist mit der verpflichtenden Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) in Österreich der letzte Teil der EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) in Kraft getreten (der STANDARD berichtete). Somit brauchen Nutzer bei Onlinezahlungen neben dem Passwort noch eine zweite Authentifizierung, etwa eine TAN. Doch die PSD2 regelt noch deutlich mehr: Zum Beispiel sind Banken seit September 2019 verpflichtet, ihre APIs für andere Anbieter zu öffnen. Damit soll es zum Beispiel Start-ups ermöglicht werden, Finanz-Apps zu entwickeln, in welche User die Kontodaten ihres Hausbankkontos einspielen können. Die Bank Austria dreht diesen Spieß nun um.

So stellt die Bank Austria nun das laut Eigenangabe "erste PSD2-konforme Multibanking Österreichs" vor. Mit diesem soll es möglich sein, diverse Zahlungsverkehrskonten und Finanzen unterschiedlicher Banken im Unicredit-Bank-Austria-Internet- oder -Mobile-Banking über entsprechende API-Schnittstellen zu verwalten.

Diese Bankdaten können integriert werden

Die folgenden Banken werden derzeit unterstützt:

Erste Bank und Sparkassen

Raiffeisenbanken

Volksbanken

Bawag und Easybank

Sparda Wien

Hypo NÖ

Hypo Tirol

Hypo Vorarlberg

Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten

Bankhaus Spängler

Austrian Anadi Bank

Schoellerbank

Marchfelder Bank

Schellhammer & Schattera

Bank Winter & Co

Generali Bank

Bank Burgenland

Capital Bank

sowie die Banken der Unicredit-Gruppe

So funktioniert die Integration des Bank-Austria-Multibanking

Foto: Bank Austria

Bei erstmaliger Verwendung müssen die Kundinnen und Kunden den Geschäftsbedingungen zustimmen. Der Import eines Kontos erfolgt durch die Auswahl der jeweiligen Bank via Name oder BIC-Eingabe. Anschließend wird das zu importierende Konto durch Eingabe der IBAN ausgewählt.

Im nächsten Schritt wird man zum Onboardingprozess der jeweiligen Bank weitergeleitet. Dieser findet in der Umgebung der ausgewählten Bank und nicht in der technischen Umgebung des Unicredit-Bank-Austria-Internetbankings "24 You" bzw. der Mobile-Banking-App statt. Aus Sicherheitsgründen und gemäß den Vorgaben der PSD2 muss die Kundin bzw. der Kunde dort via TAN die Freigabe zur Einbindung des Kontos in das Unicredit-Bank-Austria-Internetbanking "24 You" bzw. die Mobile-Banking-App zeichnen.

Die Funktionen des Multibankings

Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses kann man über "24 You" oder die Mobile-Banking-App das importierte Konto verwenden sowie Kontoinformationen wie Kontostand und Umsatzliste einsehen. Über einen "Refresh"-Button kann man die Transaktionen des Fremdbankkontos bis zu viermal täglich manuell aktualisieren.

Foto: Bank Austria

Demnächst können auch Zahlungen (Sepa Credit Transfer) direkt in "24 You" oder der Mobile-Banking-App erfasst werden, heißt es außerdem von der Bank Austria. Zur finalen Zeichnung wird man allerdings aus Sicherheitsgründen in das Internetbanking der jeweiligen Fremdbank weitergeleitet.

Die Bank Austria betont explizit, dass die importierten Daten zu keinem Zeitpunkt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesehen werden können. Die Daten sollen auch nicht für Marketingzwecke verwendet werden. Die Nutzung ist kostenlos.

Schlechtes Feedback zur App der Bank Austria

Der Vorteil einer solchen Lösung ist freilich die Convenience: Wer verschiedene Konten hat, muss nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin und her wechseln, um einen Überblick über seine Finanzen zu bekommen. Allerdings sollte an dieser Stelle auch auf die sehr schlechte Bewertung der Bank-Austria-App eingegangen werden: Im Google Play Store kommt sie bei über 7.000 Bewertungen auf nur 2,4 Sterne, weit abgeschlagen von der Konkurrenz.

Als Alternative gilt unter anderem die App "Heymoney" der Allianz, die bereits Anfang 2020 vorgestellt wurde. (stm, 16.3.2021)