Steuererklärung, Arztbesuch, Antwortschreiben: Was steht seit Monaten auf Ihrer To-do-Liste?

Bloß nicht daran denken – oder Augen zu und durch? Foto: getttyimages/istockfoto/serts

Den ganzen Tag lang kann man sie eigentlich ganz gut verdrängen. Doch liegt man nachts im Bett und wartet darauf, dass sich der Schlaf einstellt, kommen sie aus den dunklen Ecken: die Gedanken an all die Aufgaben und To-Dos, die man seit Tagen, Wochen und Monaten erfolgreich auf morgen verschiebt. Wenn nur morgen nicht ein so entsetzlich dehnbarer Begriff wäre.

Die Arbeitnehmerveranlagung ist eigentlich nur ein paar Klicks entfernt, der Kontrollbesuch beim Zahnarzt nur einen Telefonanruf. Der Abstellraum wartet immer noch darauf, neu organisiert zu werden, und auf die ausführliche Nachricht der alten Freundin hat man auch noch nicht geantwortet. Wollte man nicht eigentlich schon vor einigen Monaten mit dem Joggen beginnen? Oder sich endlich dazu aufraffen, sich ernsthaft mit den aktuellen Stellenausschreibungen zu beschäftigen?

Welche To-Dos warten bei Ihnen schon lange auf Erledigung?

Nur zu – manchmal hilft es schon, auszusprechen, was man seit Ewigkeiten verschiebt. Sie sind garantiert nicht allein damit. Tauschen Sie sich im Forum aus und erleichtern Sie Ihr Gewissen! (aan, 18.3.2021)