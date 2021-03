Zwischen den Bundesländern gibt es große Unterschiede, was den Impffortschritt bei Älteren angeht.

Foto: imago images/CTK Photo

Während bereits einige jüngere Menschen ihren ersten oder sogar zweiten Stich bekommen haben, warten viele ältere immer noch auf Informationen und ihren Impftermin. Die veröffentlichten Zahlen des Impfregisters zeigen auf, dass bisher erst ein Drittel der über eine Million Impfungen an die Altersgruppe ab 75 gegangen ist. Mitunter ist das auf den Impfplan zurückzuführen – hier wird je nach Priorisierung (also Alter, Vorerkrankungen, Beruf) ausgewählt, wer wann an der Reihe ist, und selbst in dieser Gruppe wird weiter unterschieden.

Regionale Unterschiede

Aber die Umsetzung obliegt auch den einzelnen Bundesländern. Besonders gering ist die Durchimpfung der ab 75-Jährigen in Wien, Niederösterreich und der Steiermark. Dass es innerhalb Österreichs je nach Region zu unterschiedlichen Herangehensweisen kommt und man generell nur wenig Einblick in das Vorgehen hat, können einige nicht nachvollziehen und empfinden die Situation mittlerweile als mühsam und ärgerlich. Dieser User berichtet von seiner älteren Mutter, die außerdem Risikopatientin ist:

Dieser User berichtet von der Situation in Oberösterreich:

Wie sieht die Lage bei Ihren älteren Angehörigen ab 75 Jahren aus?

In welchem Bundesland leben diese? Fühlen sich diese gut informiert oder im Stich gelassen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 19.3.2021)